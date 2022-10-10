В Днепропетровской области армия РФ утром убила четверых людей — ОВА

По меньшей мере, четыре человека погибли и еще 19 были ранены во время массированной атаки российских войск на Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он заявил также, что российские войска обстреляли область более 10 ракетами, четыре из которых сбили силы ПВО Украины.

«Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта. Бил тогда, когда люди уходили на работу. Умышленно. Чтобы посеять панику. Есть серьезные разрушения. Все службы работают. В одном из районов Кривого Рога исчез свет. В настоящее время без электроэнергии более 80 тысяч человек. Энергетики уже приступили к работе», - написал Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА также призвал ходить в укрытия во время объявления воздушных тревог.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 11:00 в Украине российскими ракетами повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.