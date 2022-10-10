У Дніпропетровській області армія РФ вранці вбила чотирьох людей — ОВА

Щонайменше четверо людей загинули і ще 19 було поранено під час масованої атаки російських військ на Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він заявив також, що російські війська обстріляли область понад 10 ракетами, чотири з яких збили сили ППО України.

«Ворог вдарив по об’єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку. Є серйозні руйнування. Всі служби працюють. В одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії понад 80000 людей. Енергетики уже стали до роботи», - написав Резніченко.

Глава Дніпропетровської ОВА також закликав ходити в укриття під час оголошення повітряних тривог.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 11:00 в Україні російськими ракетами пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві.