На юге Украины ВСУ сбили 17 ракет и 4 иранских дрона — ОК «ЮГ»

На юг Украины оккупанты направили около двух десятков крылатых ракет типа «Калибр», Х-101, Х-55 и 4 беспилотных летательных аппарата, в том числе и камикадзе. Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».



Отмечается, что силами противовоздушной обороны уничтожено над Николаевской область 14 крылатых ракет, над Одесской область - 3 ракеты и 4 дрона «Shahed-136», «Shahed-129».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 11:00 в Украине российскими ракетами повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.