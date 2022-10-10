На півдні України ЗСУ збили 17 ракет і 4 іранські дрони — ОК «Південь»

На південь України окупанти направили близько двох десятків крилатих ракет типу «Калібр», Х-101, Х-55 та 4 безпілотні літальні апарати, у тому числі і дрони-камікадзе. Про це повідомили у Оперативному командуванні «Південь».



Зазначається, що силами протиповітряної оборони знищено над Миколаївською областю 14 крилатих ракет, над Одеською область - 3 ракети та 4 дрони «Shahed-136», «Shahed-129».

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 11:00 в Україні російськими ракетами пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві.