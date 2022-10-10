О повторном вторжении из Беларуси на данный момент речи нет, заявили у Зеленского

О повторном вторжении оккупационных войск из Беларуси на данный момент речи нет, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Лукашенко продолжает продавать России последние крохи суверенитета. Заявление о размещении российского контингента в Беларуси под надуманными предлогами — формализация оккупации. Украина оценивает риски и готова к любым угрозам. Ситуация контролируемая, о повторном вторжении из РБ пока речь не идет», — написал он в твиттере.



Так Подоляк прокомментировал заявление Александра Лукашенко о том, что Беларусь и Россия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.