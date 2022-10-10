Про повторне вторгнення з Білорусі наразі не йдеться, заявили у Зеленського

Про повторне вторгнення окупаційних військ з Білорусі наразі не йдеться, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.



«Лукашенко продовжує продавати Росії останні крихітки суверенітету. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманими приводами — формалізація окупації. Україна оцінює ризики та готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ поки не йдеться», — написав він у твіттері.



Так Подоляк прокоментував заяву Олександра Лукашенка про те, що Білорусь та Росія домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.