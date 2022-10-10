Зеленский: Все разрушенные сегодня Россией объекты будут восстановлены

Владимир Зеленский. Скриншот

Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских войск, будут восстановлены. Об этом заявил в видеообращении президент Владимир Зеленский.



«Сейчас по всей стране продолжаются восстановительные работы. Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, мы восстановим. Это только вопрос времени», — сказал он в видеообращении, которое записал на месте утреннего ракетного удара в центре Киева.



По словам президента, из 84 российских ракет, которые были запущены против Украины, 43 сбиты. «Из 24 российских беспилотников 13 сбиты. И даже после этого каждые десять минут получаю уведомление о сбитии иранских "Шахидов"», — добавил Зеленский.



«Поэтому соблюдайте правила безопасности и учитывайте воздушную тревогу. Опасность есть. Но мы — боремся», — подчеркнул он.



Зеленский поблагодарил «наши Воздушные силы и подразделения Сухопутных войск, которые были задействованы сегодня».



«Украину невозможно запугать. Только больше объединить. Украину невозможно остановить. Только еще больше убедить, что террористов нужно обезвредить. Уже сейчас оккупанты не могут ничего нам противопоставить на поле боя, а потому и прибегают к этому террору. Что ж, сделаем поле боя еще более болезненным для врага. И восстановим все разрушенное», — подчеркнул он.

По состоянию на 20:30 в результате сегодняшних обстрелов в 12 областях и в Киеве погибли 14 человек, пострадали — 97. Об этом сообщили в Офисе президента.



Всего повреждено 118 объектов по Украине, перебои с электроснабжением — в 15 регионах.