Зеленський: Усі зруйновані сьогодні Росією об'єкти будуть відновлені

Володимир Зеленський. Скріншот

Усі об'єкти, пошкоджені сьогоднішнім ударом російських військ, буде відновлено. Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.



«Зараз по всій країні продовжуються відновлювальні роботи. Усі об'єкти, пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу», - сказав він у відеозверненні, який записав на місці ранкового ракетного удару у центрі Києва.



За словами президента, із 84 російських ракет, які були запущені проти України, 43 збиті. «З 24 російських безпілотників 13 збито. І навіть після цього кожні десять хвилин отримую повідомлення про збитки іранських "Шахідів"», - додав Зеленський.



«Тому дотримуйтесь правил безпеки та враховуйте повітряну тривогу. Небезпека є. Але ми — боремося», — наголосив він.



Зеленський подякував «нашим Повітряним силам і підрозділам Сухопутних військ, які були задіяні сьогодні».



«Україну неможливо залякати. Тільки більше поєднати. Україну неможливо зупинити. Тільки ще більше переконайте, що терористів потрібно знешкодити. Вже зараз окупанти не можуть нічого протиставити нам на полі бою, а тому й вдаються до цього терору. Що ж, зробимо поле бою ще болючим для ворога. І відновимо все зруйноване», - наголосив він.

Станом на 20:30 внаслідок сьогоднішніх обстрілів у 12 областях та у Києві загинуло 14 людей, постраждали — 97. Про це повідомили в Офісі президента.



Загалом пошкоджено 118 об'єктів по Україні, перебої з електропостачанням – у 15 регіонах.