Массированные обстрелы армией РФ Украины унесли жизни 19 человек — ГСЧС

По предварительным данным, из-за вчерашних массированных обстрелов Украины армией РФ погибли 19 человек, а еще 105 были травмированы. Об этом сообщили в ГСЧС.

«Вчера в результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы», - написали спастели.

Отмечается, что остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

ГСЧС для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.

«По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тыс. 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях. К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлекалось более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС», - сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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