Масовані обстріли армією РФ України забрали життя 19 людей — ДСНС

За попередніми даними, через вчорашні масовані обстріли України армією РФ загинули 19 осіб, а ще 105 були травмовані. Про це повідомили у ДСНС.

«Вчора внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж, які силами ДСНС ліквідовані», - написали рятувальники.

Зазначається, що залишається знеструмленим 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

ДСНС для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров'я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об'єктів критичної інфраструктури.

«За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях. До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучалися понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС», - повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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