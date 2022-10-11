В Кривом Роге всех шахтеров подняли из обесточенных шахт подняли на поверхность

В Кривом Роге завершилась операция по поднятию на поверхность шахтеров после обесточивания. Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.



«До 2 часов ночи завершена спасательная операция по подъему шахтеров. Все 854 работника подняты на поверхность», – сообщил он.



По данным городского головы, в Кривом Роге без электроэнергии остаются 4 319 абонентов, продолжаются работы по возобновлению электроснабжения.



Ночью фиксировались обстрелы громад в Криворожском районе. Кроме того, в Никополе обстрелы повредили заправку и магазин. В Красногригорьевской громаде разрушены несколько домов, около 10 повреждены.



В ночь на 11 октября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщал, что более сотни шахтеров в Днепропетровской области оставались под землей из-за обесточивания.