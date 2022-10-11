Ночью оккупанты обстреляли три района Днепропетровской области

Ночью российские войска обстреляли три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что оккупанты ударили по региону «Градами», «Ураганами», «Торнадо-С» и тяжелой артиллерией. Предварительно обошлось без пострадавших.

По словам Резниченко, в Никополе российскими снарядами разрушена заправка и магазин, в Красногригорьевской общине несколько домов разрушены, десяток поврежден, а также выведены из строя газопроводы и линии электропередач.

«В Марганецкой и Мировской общинах идет обследование территорий. Детали обстрелов выясняются. По Синельниковщине россияне ударили из «Торнадо-С» по Великомихайловской общине. Последствия уточняются», - написал он.

Также Резниченко сообщил, что в Криворожском районе армия РФ обстреляла «Ураганами» Зеленодольскую общину. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал.

В Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4000 семей. Энергетики продолжают работу.

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