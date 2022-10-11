У Кривому Розі всіх шахтарів підняли із знеструмлених шахт на поверхню

У Кривому Розі завершилася операція щодо підняття на поверхню шахтарів після знеструмлення. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.



«До 2 години ночі завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усіх 854 працівників піднято на поверхню», – повідомив він.



За даними міського голови, у Кривому Розі без електроенергії залишаються 4319 абонентів, продовжуються роботи з відновлення електропостачання.



Вночі фіксувалися обстріли громад у Криворізькому районі. Крім того, у Нікополі обстріли пошкодили заправку та магазин. У Червоногригорівській громаді зруйновано кілька будинків, близько 10 пошкоджено.



У ніч на 11 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що понад сотня шахтарів на Дніпропетровщині залишалися під землею через знеструмлення.