У Кривому Розі всіх шахтарів підняли із знеструмлених шахт на поверхню

11 жовтня 2022, 09:15

У Кривому Розі всіх шахтарів підняли із знеструмлених шахт на поверхню

У Кривому Розі завершилася операція щодо підняття на поверхню шахтарів після знеструмлення. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«До 2 години ночі завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усіх 854 працівників піднято на поверхню», – повідомив він.

За даними міського голови, у Кривому Розі без електроенергії залишаються 4319 абонентів, продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

Вночі фіксувалися обстріли громад у Криворізькому районі. Крім того, у Нікополі обстріли пошкодили заправку та магазин. У Червоногригорівській громаді зруйновано кілька будинків, близько 10 пошкоджено.

У ніч на 11 жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомляв, що понад сотня шахтарів на Дніпропетровщині залишалися під землею через знеструмлення.

Ще за темою

Місця
Кривий Ріг
Інше
Енергопостачання шахтарі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
23:57
«ДНР» заявила про поранених жителів Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Горлівки
22:40
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
09:30
У «ДНР» заявили про поранення п'яти осіб за добу
00:08
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
10:13
Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео
Всі новини
11:32
На Донеччині сьогодні загинув мешканець селища Опитне від обстрілу
11:19
Сили ППО вранці знищили чотири російські ракети
10:42
СБУ: На Харківщині ліквідували дві групи диверсантів ПВК «Вагнер»
10:39
Окупанти за добу зруйнували та пошкодили 13 цивільних об'єктів Донецької області
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
10:10
Лікарні Луганщини переповнені російськими окупантами — Гайдай
10:05
Гірничорудна компанія призупинила виробництво на Полтавщині через пошкодження електромереж
09:38
У Слов'янську відновлюють подачу газу до приватного сектору
09:15
У Кривому Розі всіх шахтарів підняли із знеструмлених шахт на поверхню
09:08
Вночі окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області
08:46
Масовані обстріли армією РФ України забрали життя 19 людей — ДСНС
08:32
Вінницьку область атакували дронами-камікадзе Shahed-136 — ОВА
08:28
Армія РФ обстріляла Донецьку область: шість загиблих та вісім поранених
08:18
Російські війська атакували Запоріжжя, є загиблий
00:24
Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23
За хлібом – під обстрілами: Як виживають люди у прифронтовому Бахмуті
10 жовтня, 23:14
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
10 жовтня, 22:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама