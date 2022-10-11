«ДНР»: Погибшая женщина и 19 раненых от обстрелов за сутки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории в результате боевых действий погибла женщина в Никитовском районе Горловки. Об этом заявила «СЦКК ДНР».



Ранения различной степени тяжести получили 19 гражданских лиц, в том числе трое детей, в Киевском районе Донецка, Никитовском и Калининском районах Горловки, Макеевке и Ясиноватой.



Повреждены 15 домостроений в Калининском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Макеевке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Шесть мирных жителей погибли и 8 ранены в результате обстрелов Донецкой области за минувшие сутки со стороны российских сил, сообщила ОВА.



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