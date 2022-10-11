Армия РФ обстреляла Донецкую область: шесть погибших и восемь раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Смерти зафиксированы в Славянске, в Диброве и в Опытном.



Еще 8 человек были ранены.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 973 мирных жителей. 2376 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.