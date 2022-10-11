«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території внаслідок бойових дій загинула жінка в Микитівському районі Горлівки. Про це заявила «СЦКК ДНР».



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 19 цивільних осіб, у тому числі троє дітей, у Київському районі Донецька, Микитівському та Калінінському районах Горлівки, Макіївці та Ясинуватій.



Пошкоджено 15 будівель у Калінінському, Куйбишевському та Кіровському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки та Макіївці, а також 7 об'єктів цивільної інфраструктури.

Шість мирних жителів загинули і 8 поранено в результаті обстрілів Донецької області за минулу добу з боку російських сил, повідомила ОВА.



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