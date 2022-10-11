«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу

11 жовтня 2022, 10:37

«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу

Минулої доби на підконтрольному угрупуванні «ДНР» території внаслідок бойових дій загинула жінка в Микитівському районі Горлівки. Про це заявила «СЦКК ДНР».

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 19 цивільних осіб, у тому числі троє дітей, у Київському районі Донецька, Микитівському та Калінінському районах Горлівки, Макіївці та Ясинуватій.

Пошкоджено 15 будівель у Калінінському, Куйбишевському та Кіровському районах Донецька, Микитівському районі Горлівки та Макіївці, а також 7 об'єктів цивільної інфраструктури.

Шість мирних жителів загинули і 8 поранено в результаті обстрілів Донецької області за минулу добу з боку російських сил, повідомила ОВА.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
ДНР Війна
Люди
Жертви Загиблі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
23:57
«ДНР» заявила про поранених жителів Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Горлівки
22:40
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
09:30
У «ДНР» заявили про поранення п'яти осіб за добу
00:08
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
10:13
Момент вибуху на Кримському мосту потрапив на відео
Всі новини
11:32
На Донеччині сьогодні загинув мешканець селища Опитне від обстрілу
11:19
Сили ППО вранці знищили чотири російські ракети
10:42
СБУ: На Харківщині ліквідували дві групи диверсантів ПВК «Вагнер»
10:39
Окупанти за добу зруйнували та пошкодили 13 цивільних об'єктів Донецької області
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
10:10
Лікарні Луганщини переповнені російськими окупантами — Гайдай
10:05
Гірничорудна компанія призупинила виробництво на Полтавщині через пошкодження електромереж
09:38
У Слов'янську відновлюють подачу газу до приватного сектору
09:15
У Кривому Розі всіх шахтарів підняли із знеструмлених шахт на поверхню
09:08
Вночі окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області
08:46
Масовані обстріли армією РФ України забрали життя 19 людей — ДСНС
08:32
Вінницьку область атакували дронами-камікадзе Shahed-136 — ОВА
08:28
Армія РФ обстріляла Донецьку область: шість загиблих та вісім поранених
08:18
Російські війська атакували Запоріжжя, є загиблий
00:24
Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23
За хлібом – під обстрілами: Як виживають люди у прифронтовому Бахмуті
10 жовтня, 23:14
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
10 жовтня, 22:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама