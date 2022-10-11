Оккупанты перебрасывают на территорию Беларуси дроны-камикадзе — ГУР МОУ

Армия РФ продолжает переброску на территорию Беларуси дроны-камикадзе «Shahed-136». Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

По состоянию на 10 октября на территорию Беларуси было ввезено 32 иранских дрона-камикадзе «Shahed-136», которые в армии РФ переименованы в «Герань-2», к 14 октября планируется ввезти туда еще 8.

«Также Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию ​​«Кировская» в Крыму прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами – 12 вагонов/492 тонны, который был отправлен из 43 арсенала хранения ракет и боеприпасов из Беларуси (ДОБРУШ, Гомельская область)», – сообщили разведчики.

ГУР МОУ сообщило к тому же, что в ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой (219 платформ), боеприпасами (28 вагонов) и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения из Беларуси.

Ранее в Белом Доме заявили, что РФ готовилась к ракетному удару по Украине еще до пожара на Крымском мосту.