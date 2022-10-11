Россия готовилась к ракетному удару по Украине еще до пожара на Крымском мосту - Белый дом

Россия, вероятно, планировала массовые ракетные обстрелы Украины, которые она совершила 10 октября, еще до взрыва на Крымском мосту. Об этом заявил спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби в эфире канала CNN.



«Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени. Сейчас нельзя сказать, что взрыв на Крымском мосту мог ускорить их планирование», – сказал Кирби.



Он сообщил, что Вашингтон почти каждый день контактирует с представителями Украины.



«Мы делаем все возможное в последующих пакетах [военной помощи], чтобы удовлетворить эти потребности», – сказал он.



В украинской разведке также заявили, что массированные ракетные удары по Украине россияне планировали с начала октября.



19 человек погибли, 105 пострадали из-за вчерашних обстрелов россиян. 10 октября россияне попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях Украины и Киеве.