Окупанти перекидають на територію Білорусі дрони-камікадзе — ГУР МОУ

Армія РФ продовжує перекидання на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Станом на 10 жовтня на територію Білорусі було ввезено 32 іранські дрони-камікадзе «Shahed-136», які в армії РФ перейменовані на «Герань-2», до 14 жовтня планується ввезти туди ще 8.

«Також білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів зс білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область)», – повідомили розвідники.

ГУР МОУ повідомило також, що найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів із озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання з Білорусі.

Раніше в Білому Домі заявили, що РФ готувалася до ракетного удару по Україні ще до пожежі на Кримському мосту.