Окупанти перекидають на територію Білорусі дрони-камікадзе — ГУР МОУ

11 жовтня 2022, 13:15

Окупанти перекидають на територію Білорусі дрони-камікадзе — ГУР МОУ

Армія РФ продовжує перекидання на територію Білорусі дрони-камікадзе «Shahed-136». Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Станом на 10 жовтня на територію Білорусі було ввезено 32 іранські дрони-камікадзе «Shahed-136», які в армії РФ перейменовані на «Герань-2», до 14 жовтня планується ввезти туди ще 8.

«Також білорусь надає окупаційній армії матеріально-технічні засоби і боєприпаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію «кіровська» в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів зс білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область)», – повідомили розвідники.

ГУР МОУ повідомило також, що найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів із озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання з Білорусі.

Раніше в Білому Домі заявили, що РФ готувалася до ракетного удару по Україні ще до пожежі на Кримському мосту.

 

Ще за темою

Місця
Білорусь
Інше
Війна ракетний удар

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:42
На військовій базі окупантів у Мелітополі прогриміли вибухи — мер Федоров
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
23:57
«ДНР» заявила про поранених жителів Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Горлівки
22:40
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
09:30
У «ДНР» заявили про поранення п'яти осіб за добу
00:08
Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя — головне за день ►
23:48
Вибухи у Криму, Донецьку та Іловайську — головне за день ►
18:31
Хто підірвав Кримський міст: версії ►
16:50
Кримський міст відкрили для руху легкових автомобілів
16:22
У Донецьку через обстріл загинули двоє людей
14:19
Вибух на Кримському мосту: Загинули щонайменше троє людей
13:08
У Донецьку — «прильоти» у мікрорайоні Мирний, горить друкарня
12:49
ЗМІ: Підрив Кримського мосту — спецоперація СБУ
10:57
«ДНР»: Через обстріли поранено жінку в Донецьку та чоловіка в Ясинуватій
10:31
Окупанти повністю знеструмили Запорізьку АЕС
Всі новини
16:02
20 ракет та 13 іранських БПЛА-камікадзе знищено ЗСУ за половину дня
15:37
Українців закликали обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00
15:12
У Вінницькій області війська РФ завдали ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури
15:06
Україна експортувала 7 млн тонн продовольства в рамках «зернової ініціативи»
14:20
На Дніпропетровщині вводиться режим «тотальної економії електроенергії»
14:00
В Україну повернули 37 депортованих у РФ дітей
13:46
ЗСУ знищили 14 ракет, випущених армією РФ по Україні
13:42
Внаслідок ракетного удару по Львову травмовано одну людину - Садовий
13:42
На військовій базі окупантів у Мелітополі прогриміли вибухи — мер Федоров
13:36
У Кремлі заявили, що готові розглянути пропозицію про зустріч Байдена та Путіна на G20
13:15
Окупанти перекидають на територію Білорусі дрони-камікадзе — ГУР МОУ
12:37
У 62 тисяч споживачів Сумської області відсутнє електропостачання — ОВА
12:23
У Львові та області знову перебої з електрикою через ракетний обстріл
12:19
Росія готувалася до ракетного удару по Україні ще до пожежі на Кримському мосту — Білий дім
12:10
У звільненому від армії РФ Святогірську відновили мобільний зв'язок
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23
За хлібом – під обстрілами: Як виживають люди у прифронтовому Бахмуті
10 жовтня, 23:14
Кадиров та Пригожин проти Міноборони РФ: як розкол вплине на війну ►
10 жовтня, 22:40

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама