В Украину вернули 37 депортированных в РФ детей

В Украину вернулись еще 37 депортированных оккупантами в РФ детей. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Отмечается, что в конце августа этих детей принудительно вывезли из Харьковской области в российский пгт Кабардинка (возле Геленджика), несмотря на то, что у всех есть родители.

При содействии Минреинтеграции семьи воссоединились и находятся на Закарпатье.

«Их разместили в шелтерах для внутренне перемещенных лиц – в селах с живописными видами Белки и Горинчево. Удобные условия проживания в недавно отремонтированных и оборудованных помещениях обеспечила Закарпатская ОВА. Не остались равнодушными и международные организации, передавшие вещи первой необходимости», - отметили в украинском правительстве.

Также сообщается, что возвращение детей в Укриану стало возможным благодаря сотрудничеству Минреинтеграции, Государственной миграционной службы, Благотворительной организации «SOS Детские Городки Украина» и перевозчиков.

30 сентября уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что в Украине более 1177 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ, 397 детей погибли и более 780 получили ранения разной степени тяжести.