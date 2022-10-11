В Україну повернули 37 депортованих у РФ дітей

В Україну повернулися ще 37 депортованих окупантами у РФ дітей. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



Наголошується, що наприкінці серпня цих дітей примусово вивезли з Харківської області до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), незважаючи на те, що всі вони мають батьків.

За сприяння Мінреінтеграції сім'ї возз'єдналися та перебувають на Закарпатті.

«Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово. Комфортні умови проживання у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська ОВА. Не залишились байдужими і міжнародні організації, які передали речі першої необхідності», - наголосили в українському уряді.

Також повідомляється, що повернення дітей до України стало можливим завдяки співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації «SОS Дитячі Містечка Україна» та перевізників.

30 вересня уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук заявила, що в Україні понад 1177 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, 397 дітей загинули та понад 780 отримали поранення різного ступеня тяжкості.