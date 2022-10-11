Украина экспортировала 7 млн тонн продовольствия в рамках «зерновой инициативы»

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн тонн агропродукции. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.



Так, сегодня очередные семь судов со 177,5 тысяч тонн агропродукции вышли из украинских портов «Одесса», «Пивденный» и «Черноморск» для стран Африки, Азии и Европы.



«В частности, среди судов, вышедших из украинских портов балкер Sea Pearl J, который доставит 30 тыс. тонн пшеницы в Тунис», — отметило ведомство на своей странице в Facebook.



При этом пять суден было отправлено из порта «Черноморск»: Hazar S, Sea Pearl J, Ince Evrenye, Milina, Magnum Power, тогда как из Одессы и Пивденного вышли Lucky Trader и Erdek соответственно.

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о продлении Стамбульских зерновых договоренностей, поскольку действие подписанных в июле соглашений заканчивается в ноябре этого года.