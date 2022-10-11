Україна експортувала 7 млн тонн продовольства в рамках «зернової ініціативи»

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.



Так, сьогодні чергові сім суден із 177,5 тисячі тонн агропродукції вийшли з українських портів «Одеса», «Південний» та «Чорноморськ» для країн Африки, Азії та Європи.



"Зокрема, серед суден, що вийшли з українських портів балкер Sea Pearl J, який доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу", - зазначило відомство на своїй сторінці у Facebook.



При цьому п'ять суден було відправлено з порту «Чорноморськ»: Hazar S, Sea Pearl J, Ince Evrenye, Milina, Magnum Power, тоді як з Одеси та Південного вийшли Lucky Trader та Erdek відповідно.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів , що Україна веде переговори з Туреччиною та ООН про продовження Стамбульських зернових домовленостей, оскільки дія підписаних у липні угод закінчується у листопаді цього року.