Подоляк: Украина ведет переговоры о продлении «зернового коридора»

Украина ведет сложные переговоры с Турцией и ООН о продлении Стамбульских зерновых договоренностей об открытии морского «зернового коридора» для экспорта украинской продукции АПК в третьи страны, поскольку действие подписанных в июле соглашений заканчивается в ноябре этого года. Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал в интервью изданию Bloomberg.



Он не уточнил сроки, когда можно ожидать данных об успешном продлении «зерновой» сделки и назвал переговоры сложными. Советник подчеркнул, что Украина не ведет прямых переговоров с РФ, а ведет диалог в рамках переговорных групп, в которых состоят Турция и ООН.



Подоляк в интервью также исключил мирные переговоры с РФ до тех пор, пока она не потерпит поражение в Украине.



«Иначе мы получим бесконечную войну, которая продолжит поглощать части Украины", — подчеркнул Подоляк.



В Стамбуле 22 июля при участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию 120-дневного коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – «Черноморск», «Одесса» и «Пивденный».