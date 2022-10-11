В Винницкой области войска РФ нанесли удары по двум объектам критической инфраструктуры

Российские войска сегодня нанесли удары по двум объектам критической инфраструктуры в Ладыжине и Винницком районе. Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.



Он отметил, что в результате обстрела ранения получили три человека. На месте работают спасатели.



В компании ДТЭК уточнили, что один из пострадавших объектов — принадлежащая им Ладыжинская ТЭС. На эту теплоэлектростанцию сегодня была совершена атака дважды, утром по ней ударили дронами-камикадзе.



В ДТЭК сообщили, что во время повторной атаки на месте работали спасатели. По предварительной информации, пострадали шесть человек.



В результате второго обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать безопасность, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению, добавили в компании.

Российская армия второй день подряд наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Из-за этих ударов есть жертвы среди мирных жителей.



