У Вінницькій області війська РФ завдали ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури

Російські війська сьогодні завдали ударів по двох об'єктах критичної інфраструктури у Ладижині та Вінницькому районі. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.



Він зазначив, що в результаті обстрілу поранення отримали троє людей. На місці працюють рятувальники.



У компанії ДПЕК уточнили , що один із постраждалих об'єктів — Ладижинська ТЕС, що належить їм. На цю теплоелектростанцію сьогодні було здійснено атаку двічі, вранці по ній ударили дронами-камікадзе.



У ДПЕК повідомили, що під час повторної атаки на місці працювали рятувальники. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей.



Внаслідок другого обстрілу знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли дозволятиме безпеку, працівники теплоелектростанції розпочнуть роботи з відновлення, додали в компанії.

Російська армія другий день поспіль наносять удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Через ці удари є жертви серед мирних мешканців.



