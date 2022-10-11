20 ракет и 13 иранских БПЛА-камикадзе уничтожено ВСУ за половину дня

По состоянию на 13:30 11 октября российские оккупанты нанесли два массированных ракетных удара по городам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Военными уничтожено 20 крылатых ракет и 13 бпла-камикадзе. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«Противник применил высокоточное оружие – крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр», иранские БПЛА-камикадзе «Shahed-136», - рассказали военные.

Отмечается также, что в общей сложности противник осуществил 28 пусков ракет: 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 12 крылатых ракет «Калибр».

«Подразделениями зенитных ракетных войск, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования «Юг», воздушного командования «Центр», воздушного командования «Восток», воздушного командования «Запад» Воздушных Сил ВС Украины уничтожено 20 крылатых ракет и 13 БПЛА «Shahed-136», - сообщили в ВСУ.

Ранее в Днепропетровской области ОВА был введен режим «тотальной экономии электроэнергии» из-за ударов российских ракет по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах.