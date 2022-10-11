20 ракет та 13 іранських БПЛА-камікадзе знищено ЗСУ за половину дня

Станом на 13:30 11 жовтня російські окупанти завдали двох масованих ракетних ударів по містах та об'єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Військовими знищено 20 крилатих ракет та 13 БПЛА-камікадзе. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Противник застосував високоточну зброю – крилаті ракети повітряного базування типу Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, крилаті ракети морського базування типу «Калібр», іранські БпЛА-камікадзе «Shahed-136», - розповіли військові.

Зазначається також, що загалом противник здійснив 28 пусків ракет: 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 12 крилатих ракет «Калібр».

«Підрозділами зенітних ракетних військ, авіацією та мобільними вогневими групами повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Схід», повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищено 20 крилатих ракет та 13 БпЛА «Shahed-136», - повідомили у ЗСУ.

Раніше на Дніпропетровщині ОВА було запроваджено режим «тотальної економії електроенергії» через удари російських ракет по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах.