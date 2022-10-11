Армия РФ ударила ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По его словам, есть серьезные разрушения, а многие населенные пункты остались без света.

«К работе приступили все службы. Спасатели ликвидируют последствия прилетов. Энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы», - написал Резниченко.

Он также отметил, что в Днепропетровской области вводится «режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура».

В Днепропетровской ОВА призвали граждан экономить электричество.

Сегодня российские войска нанесли три удара по двум объектам энергетической инфраструктуры во Львовской области. 30% населения областного центра остается без электричества, наблюдаются перебои с водоснабжением.