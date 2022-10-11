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НБУ начнет изымать из обращения старые бумажные банкноты

11 октября 2022, 22:17

НБУ начнет изымать из обращения старые бумажные банкноты

С 1 января Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Вместо купюр предыдущего поколения в обращение поступят обновленные:

  • оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года;
  • банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

В НБУ подчеркнули, что банкноты меняют для повышения качества наличных денег в обращении — так как те, что длительное время использовались, уже имеют значительный износ. Еще одна причина — осовременивание дизайна банкнот.

«С начала следующего года Национальный банк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот, в частности банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций; НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков», — отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что из банков банкноты предыдущего поколения больше не будут возвращаться в обращение. Их будут передавать в Национальный банк для дальнейшей утилизации.

«Однако такие банкноты остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально обменивать. В то же время, постепенно в обращении будут появляться "серебристые" монеты номиналом 5 и 10 гривен образца 2018 года и обновленные банкноты номиналами 20 и 100 гривен — с современным дизайном и усиленной системой защиты», — сообщили в НБУ.

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