НБУ почне вилучати з обігу старі паперові банкноти

11 жовтня 2022, 22:17

НБУ почне вилучати з обігу старі паперові банкноти

З 1 січня Національний банк України почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Замість купюр попереднього покоління до обігу надійдуть оновлені:

  • оборотні монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року;
  • банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління.

У НБУ наголосили, що банкноти змінюють для підвищення якості готівки в обігу — оскільки ті, які тривалий час використовувалися, вже мають значне зношування. Ще одна причина — осучаснення дизайну банкнот.

«З початку наступного року Національний банк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот, зокрема банки України не видаватимуть з кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій; НБУ перестане підкріплювати такими банкнотами каси банків», — зазначили у пресслужбі.

Також повідомляється, що з банків банкноти попереднього покоління більше не повертатимуться в обіг. Їх передаватимуть до Національного банку для подальшої утилізації.

«Однак такі банкноти залишаються дійсними платіжними коштами. Громадяни зможуть продовжувати розраховуватися ними без обмежень, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу з'являтимуться "сріблясті" монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року та оновлені банкноти номіналами 20 та 100 гривень — із сучасним дизайном та посиленою системою захисту», — повідомили у НБУ.

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