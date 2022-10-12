«Шахтер» и «Реал» разошлись ничьей в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Матч в Варшаве завершился со счетом 1:1.
На 46-й минуте «горняков» вывел вперед Олександр Зубков.
«Реал» смог сравнять счет на последней минуте матча (90+5) благодаря голу Антонио Рюдигера.
Було близько. Нічия з «Реалом» у Варшаві.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 11, 2022
Наступний матч Ліги чемпіонів – 25 жовтня із «Селтіком».#ШахтарРеал #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/u1J66VuH8b
В другом матче группи «Лейпциг» на выезде обыграл «Селтик» со счетом 2:0.
После четырех туров в группе F «Реал» лидирует с 10 очками, далее идет «Лейпциг», набравший 6 очков, у «Шахтера» — 5 очков, а у «Селтика» — один пункт.