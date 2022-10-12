«Шахтер» и «Реал» разошлись ничьей в Лиге чемпионов

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с мадридским «Реалом» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Матч в Варшаве завершился со счетом 1:1.



На 46-й минуте «горняков» вывел вперед Олександр Зубков.



«Реал» смог сравнять счет на последней минуте матча (90+5) благодаря голу Антонио Рюдигера.

В другом матче группи «Лейпциг» на выезде обыграл «Селтик» со счетом 2:0.



После четырех туров в группе F «Реал» лидирует с 10 очками, далее идет «Лейпциг», набравший 6 очков, у «Шахтера» — 5 очков, а у «Селтика» — один пункт.