«Шахтар» та «Реал» розійшлися нічиєю в Лізі чемпіонів

Фото: «Шахтар»

Донецький «Шахтар» зіграв унічию з мадридським «Реалом» у четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Матч у Варшаві завершився із рахунком 1:1.



На 46-й хвилині «гірників» вивів уперед Олександр Зубков.



«Реал» зміг зрівняти рахунок на останній хвилині матчу (90+5) завдяки голу Антоніо Рюдігера.

В іншому матчі групи «Лейпциг» на виїзді обіграв «Селтик» з рахунком 2:0.



Після чотирьох турів у групі F «Реал» лідирує з 10 очками, далі йде «Лейпциг», який набрав 6 очок, «Шахтар» має 5 очок, а «Селтик» — один пункт.