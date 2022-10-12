Украденная оккупантами в Лимане камера наблюдения ведет трансляцию из Бурятии

Оккупанты украли в Лимане камеру наблюдения, привезли в Бурятию. А теперь она ведет трансляцию в Украину. Об этом в Instagram Stories рассказал блогер Ян Гордиенко.



По его словам, во время оккупации города российские военные обокрали дом его друзей. В том числе забрали камеры внешнего видеонаблюдения.



Однако 10 октября камеры снова начали онлайн-трансляцию — прямо из дома в Бурятии. Блогер говорит, что владелец до сих пор имеет доступ к камере. А это значит, что в России ее даже не настраивали — просто поставили в квартире.