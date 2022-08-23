Северодонецк в оккупации: Мародерство, трупы на улицах и за продуктами — с пропуском

После оккупации Северодонецка местные жители приспособились к новым условиям, но нормальной жизнью это назвать сложно. В городе нет света, газа, интернета. Еду по-прежнему готовят во дворе, а за водой ходят несколько сотен метров мимо разрушенных зданий и воронок, оставшихся после обстрелов. Информации о том, как живет Северодонецк, практически нет, но иногда местным жителям удается снять небольшие видео и выложить их в сеть. Больше подробностей — в материале «Новостей Донбасса».
«Очень тяжело. Пережили очень страшное время. Извините за выражение, страшно в туалет сходить — очень страшно было. Покушать. Месяца полтора сидели, бегали по соседям, у кого что осталось. Ну а так, очень тяжело. Цены большие. Считай, полгода мы без пенсии», — рассказала местная жительница.
Сложнее всего, по словам местных, жить без коммуникаций. Людям даже негде помыться.
«Видно, что работает "МЧС". Сегодня баня к нам приезжала. И вода, и баня, и заряжали телефоны», — говорит еще одна жительница города.
Судя по сюжетам прокремлевских СМИ, жизнь в Северодонецке налаживается, и люди всем довольны, потому что большинство из них якобы мечтали объединиться с Россией. На самом же деле ситуация иная — об этом рассказывают те, кто съездил в оккупированный город на несколько дней. Вот что пишут люди:
Разворовывание квартир, судя по сообщениям жителей, — обычное дело в Северодонецке. Например, здесь публикуют информацию о вскрытии квартир во всем подъезде. Чаще всего такое происходит в тех домах, которые подлежат сносу из-за многочисленных повреждений. Один из местных жителей показывает, что случилось с его жильем.
«Сейф вскрыт. Тут тоже лазили везде. Тут тоже все вскрыто», — говорит он.
Параллельно группировка «ЛНР» распространяет информацию о жестком наказании путем расстрела за мародерство.
Те дома, которые не разграблены, практически уничтожены в результате обстрелов. Их никто не восстанавливает. Даже сами так называемые «депутаты народного совета ЛНР» признают: больше половины домов восстанавливать не будут.
«Это мой подъезд и квартира на девятом этаже. А вот моя спальня. Посмотрите пейзаж из моего окна», — говорит северодончанин.
Несмотря на пессимистические настроения местных жителей, пророссийские СМИ выпускают бодрые сюжеты о восстановлении газоснабжения.
По сообщениям в местных Telegram-каналах, оккупационные «власти» очень спешат с восстановлением газоснабжения. И группировка «ЛНР» нашла, как решить проблему с теми домами, где трубы перебиты в результате обстрелов. Их просто планируют отрезать от коммуникаций. Поэтому, если газ в Северодонецке и будет, то только в относительно целых домах.
Согласно сообщениям группировки «ЛНР», в Северодонецке восстанавливают базы данных Пенсионного фонда, якобы уничтоженные украинскими военными. По данным местных жителей, происходит это очень медленно и тяжело. Пенсионеры фактически ночуют в очередях. В день принимают до 150 человек. В то же время, Украина продолжает начислять выплаты жителям Северодонецка, но получить их на оккупированной территории невозможно.
Также, по информации местных жителей, чтобы выехать из Северодонецка в Луганск, нужно получить специальный пропуск. Даже если причина выезда — покупка продуктов. То есть, по сути, пройти фильтрацию — как и в Мариуполе.