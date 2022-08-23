Северодонецк в оккупации: Мародерство, трупы на улицах и за продуктами — с пропуском

В оккупированном Северодонецке. Скриншот

После оккупации Северодонецка местные жители приспособились к новым условиям, но нормальной жизнью это назвать сложно. В городе нет света, газа, интернета. Еду по-прежнему готовят во дворе, а за водой ходят несколько сотен метров мимо разрушенных зданий и воронок, оставшихся после обстрелов. Информации о том, как живет Северодонецк, практически нет, но иногда местным жителям удается снять небольшие видео и выложить их в сеть. Больше подробностей — в материале «Новостей Донбасса».



«Очень тяжело. Пережили очень страшное время. Извините за выражение, страшно в туалет сходить — очень страшно было. Покушать. Месяца полтора сидели, бегали по соседям, у кого что осталось. Ну а так, очень тяжело. Цены большие. Считай, полгода мы без пенсии», — рассказала местная жительница.





Сложнее всего, по словам местных, жить без коммуникаций. Людям даже негде помыться.



«Видно, что работает "МЧС". Сегодня баня к нам приезжала. И вода, и баня, и заряжали телефоны», — говорит еще одна жительница города.



Судя по сюжетам прокремлевских СМИ, жизнь в Северодонецке налаживается, и люди всем довольны, потому что большинство из них якобы мечтали объединиться с Россией. На самом же деле ситуация иная — об этом рассказывают те, кто съездил в оккупированный город на несколько дней. Вот что пишут люди:

«Приезжали в Северодонецк на четыре дня. Все, что пишут люди — это полная правда без преувеличения. Города нет, лежат трупы, на фоне всего мусора мы их даже не замечали, пока нам не показали. Трупы не забирают, так как хотят, чтобы они высохли, и выкинуть их с мусором»;

«Все, кто собрался возвращаться с детьми — даже не думайте! В городе тонны мусора, он неимоверно воняет, пока его не убирают, так как никакого разминирования еще не было! Набирают на уборку территорий, предлагают зарплату десять тысяч рублей. Набирают народ на "Азот" (пока тоже разгребать), зарплата 20 тысяч рублей. Вода есть в старых районах, качают генератором, там же заряжают телефоны. Куча разбитых домов, все в стекле, мусоре, гари и копоти»;

«У меня в городе остались родственники. Но при этом уже неизвестно, какая партия по счету людей заселялась в мою несчастную однокомнатную квартиру. Она больше не похожа на квартиру. Это бомжатник. Моим родным, которые в Северодонецке остались, приходится приходить и рассказывать, что никто не бросил эту квартиру, и что есть целая семья еще, которая по закону может здесь жить. Но, пожимая плечами, они говорят: нам эту квартиру отдала администрация».

Разворовывание квартир, судя по сообщениям жителей, — обычное дело в Северодонецке. Например, здесь публикуют информацию о вскрытии квартир во всем подъезде. Чаще всего такое происходит в тех домах, которые подлежат сносу из-за многочисленных повреждений. Один из местных жителей показывает, что случилось с его жильем.



«Сейф вскрыт. Тут тоже лазили везде. Тут тоже все вскрыто», — говорит он.



Параллельно группировка «ЛНР» распространяет информацию о жестком наказании путем расстрела за мародерство.



Те дома, которые не разграблены, практически уничтожены в результате обстрелов. Их никто не восстанавливает. Даже сами так называемые «депутаты народного совета ЛНР» признают: больше половины домов восстанавливать не будут.



«Это мой подъезд и квартира на девятом этаже. А вот моя спальня. Посмотрите пейзаж из моего окна», — говорит северодончанин.



Несмотря на пессимистические настроения местных жителей, пророссийские СМИ выпускают бодрые сюжеты о восстановлении газоснабжения.



По сообщениям в местных Telegram-каналах, оккупационные «власти» очень спешат с восстановлением газоснабжения. И группировка «ЛНР» нашла, как решить проблему с теми домами, где трубы перебиты в результате обстрелов. Их просто планируют отрезать от коммуникаций. Поэтому, если газ в Северодонецке и будет, то только в относительно целых домах.



Согласно сообщениям группировки «ЛНР», в Северодонецке восстанавливают базы данных Пенсионного фонда, якобы уничтоженные украинскими военными. По данным местных жителей, происходит это очень медленно и тяжело. Пенсионеры фактически ночуют в очередях. В день принимают до 150 человек. В то же время, Украина продолжает начислять выплаты жителям Северодонецка, но получить их на оккупированной территории невозможно.



Также, по информации местных жителей, чтобы выехать из Северодонецка в Луганск, нужно получить специальный пропуск. Даже если причина выезда — покупка продуктов. То есть, по сути, пройти фильтрацию — как и в Мариуполе.