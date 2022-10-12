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Утром на юге Украины ВСУ за 18 минут сбили четыре вертолета армии РФ

12 октября 2022, 13:23

Утром на юге Украины ВСУ за 18 минут сбили четыре вертолета армии РФ

Украинские военные за 18 минут сбили 4 вертолета российских войск. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

«С 8.40 по 8.58 12 октября на юге Украины зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены по меньшей мере четыре ударных вертолета противника (предположительно Ка-52), осуществлявших огневую поддержку наземных оккупационных войск на южном направлении», - написали военные.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, один вертолет упал на освобожденной от оккупантов территории, остальные – за линией фронта.

Отмечается, что боевая работа велась еще по двум вертолетам, поэтому, по данным ВСУ, есть большая вероятность, что количество подтвержденных сбитых вертолетов увеличится.

Утром, 12 октября, над Николаевской областью, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» были сбиты девять вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136». 

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