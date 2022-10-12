Вранці на півдні України ЗСУ за 18 хвилин збили чотири вертольоти армії РФ

12 жовтня 2022, 13:23

Вранці на півдні України ЗСУ за 18 хвилин збили чотири вертольоти армії РФ

Українські військові за 18 хвилин збили 4 вертольоти російських військ. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку», - написали військові.

За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, один гелікоптер упав на звільненій від окупантів території, решта – за лінією фронту.

Зазначається, що бойова робота велася по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, як пишуть військові, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.

Вранці, 12 жовтня, над Миколаївською областю, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було збито дев'ять ворожих дронів-камікадзе «Shahed-136».

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