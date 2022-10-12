Утром над Николаевской областью ВСУ сбили 9 иранских «Shahed-136»
Утром, 12 октября, над Николаевской областью, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты девять вражеских дронов-камикадзе «Shahed-136». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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