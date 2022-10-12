Более 120 тел эксгумировано на деоккупированных территориях Донетчины

Более 120 тел эксгумировали правоохранители Донбасса на деоккупированных территориях региона. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области.



«Продолжаются раскопки на местах массового захоронения в Лимане. Через неделю кропотливой работы полицейские достали тела 56 человек. Принимаются меры по идентификации погибших и установлению причин их смерти», - написали правоохранители.

Также сообщается, что в освобожденных от армии РФ населенных пунктах региона полиция обнаружила 35 мест захоронений, из которых три – массовые. В полиции рассказали, что одно захоронение найдено в Святогорске, там были закопаны 7 человек (6 женщин и 1 человек), другие – на кладбище в Лимане.



«В братской могиле похоронены несколько десятков военнослужащих ВСУ, а на второй локации покоятся более сотни гражданских. Людей хоронили целыми семьями. Работа на кладбище продолжается непрерывно, несмотря на непогоду: дождь размывает почву. Следственные действия ведутся одновременно на обеих локациях. Посменно там работают сразу три следственно-оперативные группы», - рассказали полицейские, отметив, что на сегодняшний день в Лимане изъяты тела 22 гражданских жителей и 34 военных.



Полицейские находят как признаки природной смерти, так и насильственных действий. Были ли ранения получены в результате обстрелов или пыток – установит следствие. Труппы, как отметили в полиции Донецкой области, направлены на экспертизу, по результатам которой будут установлены причины смерти граждан.

«Всего на деоккупированных территориях обнаружено более 120 тел, из них 64 гражданских жителя. Среди погибших гражданских - 32 человека, 29 женщин, пол еще трех человек не установлен», - сообщили в полиции.

По всем фактам идет досудебное расследование. Правовая квалификация – ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что в течение минувших суток армия РФ нанесла 7 ударов по жилым районам и инфраструктуре региона.