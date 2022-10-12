Армия РФ нанесла 7 ударов по жилым районам и инфраструктуре Донецкой области

Оккупационные войска за минувшие сутки атаковали Донецкую область ракетами и артиллерией. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что погибли пятеро мирных жителей и еще пять были ранены.



В течение суток армия РФ нанесла 7 ударов по жилым районам и инфраструктуре региона.



Сообщается, что с утра продолжается массированный обстрел Авдеевки из РСЗО «Град».

Российские оккупанты накрыли огнем города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, село Хромово. Задокументирован также удар по пгт Щербиновка, который произошел в ночь на 11 октября, громко было и на Лиманском направлении.

Разрушены школа и хозяйственное сооружение.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 180 человек, с начала обязательной эвакуации более 23 100 человек, в том числе 3678 – дети, 1226 – люди с инвалидностью.

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