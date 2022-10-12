Понад 120 тіл ексгумовано на деокупованих територіях Донеччини

12 жовтня 2022, 14:06

Понад 120 тіл ексгумовано на деокупованих територіях Донеччини

Понад 120 тіл ексгумували правоохоронці Донбасу на деокупованих територіях регіону. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області.

«Тривають розкопки на місцях масового поховання в Лимані. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті», - написали правоохоронці.

Також повідомляється, що у звільнених від армії РФ населених пунктах регіону поліція виявила 35 місць поховань, з яких три – масові. У поліції розповіли, що одне поховання знайдено у Святогірську, там було закопано 7 осіб (6 жінок та 1 чоловік), інші – на кладовищі у Лимані.

«У братській могилі поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами. Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи», - розповіли поліцейські, зазначивши, що на сьогоднішній день у Лимані вилучені тіла 22 цивільних мешканців та 34 військових.

Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Чи були поранення отримані внаслідок обстрілу або котувань – встановить слідство. Трупи, як зазначили у поліції Донецької області, направлені на експертизу, за результатами якої будуть встановлені причини смерті громадян.

«Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних - 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено», - повідомили в поліції.

За всіма фактами триває досудове розслідування. Правова кваліфікація – ст. 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що протягом минулої доби армія РФ завдала 7 ударів по житлових районах та інфраструктурі регіону.

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