В России арестовали украинца по обвинению в подготовке теракта в Нижнем Тагиле

В России арестовали выходца из Украины по обвинению в подготовке теракта в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по Свердловской области.



Утверждается, что 59-летний местный мужчина, уже гражданин России, прибыл в Свердловскую область из Украины в 2014 году.



В ведомстве не уточнили, что именно хотел совершить арестованный. По словам источника «РИА Новости» в правоохранительных органах, он планировал подорвать военкомат.



Дома у мужчины якобы изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства». По информации местных СМИ, арестованный работал дворником в городской больнице.



Уголовное дело возбудили по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатки.



Ранее в ФСБ заявили о задержании граждан Украины по обвинению в подготовке терактов в Брянске и Московском регионе.