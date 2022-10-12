У Росії заарештували українця за звинуваченням у підготовці теракту в Нижньому Тагілі

У Росії заарештували вихідця з України за звинуваченням у підготовці теракту у Нижньому Тагілі. Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на УФСБ Свердловської області.



Стверджується, що 59-річний місцевий чоловік, уже громадянин Росії, прибув до Свердловської області з України у 2014 році.



У відомстві не уточнили, що саме хотів здійснити заарештований. За словами джерела у правоохоронних органах, він планував підірвати військкомат.



Вдома у чоловіка нібито вилучили компоненти для виготовлення «саморобного вибухового та запального пристрою». За інформацією місцевих ЗМІ, заарештований працював двірником у міській лікарні.



Кримінальну справу порушили за статтями про приготування до теракту та замах на незаконне виготовлення вибухівки.



Раніше у ФСБ заявили про затримання громадян України за звинуваченням у підготовці терактів у Брянську та Московському регіоні.