В России заявили о задержании «украинских диверсантов»

ФСБ России заявила о задержании двух граждан Украины, которые якобы готовили теракты на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске и в московском регионе. Об этом пишет российский «Интерфакс».
В спецслужбе сообщили, что задержан гражданин Украины, 1967 года рождения. Утверждается, что он прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где «изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств».
По версии ФСБ, на арендованной квартире задержанный под контролем специалиста - взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство.
Во время обысков у задержанного якобы изъято взрывное устройство.
Еще одного гражданина Украины, 1972 года рождения, российская спецслужба обвиняет в доставке в РФ из Киева двух ПЗРК «Игла».
Обвиняемый, якобы также по заданию СБУ, доставил комплексы в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии.