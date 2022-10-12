В России заявили о задержании «украинских диверсантов»

ФСБ России заявила о задержании двух граждан Украины, которые якобы готовили теракты на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске и в московском регионе. Об этом пишет российский «Интерфакс».



В спецслужбе сообщили, что задержан гражданин Украины, 1967 года рождения. Утверждается, что он прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где «изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств».



По версии ФСБ, на арендованной квартире задержанный под контролем специалиста - взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство.



Во время обысков у задержанного якобы изъято взрывное устройство.



Еще одного гражданина Украины, 1972 года рождения, российская спецслужба обвиняет в доставке в РФ из Киева двух ПЗРК «Игла».



Обвиняемый, якобы также по заданию СБУ, доставил комплексы в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии.