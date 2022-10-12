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В России заявили о «специальном подходе» к выплате пенсий в оккупации

12 октября 2022, 21:03

В России заявили о «специальном подходе» к выплате пенсий в оккупации

На временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской и Запорожской и Херсонской областях планируют учредить спецкомиссию по подтверждению стажа и пенсионных прав, сообщают в пресс-службе партии страны-оккупанта «Единая Россия».

Сообщается, что спецкомиссия должна начать работу с 1 января 2023 года.

Таким образом оккупационные администрации хотят «интегрировать пенсионное законодательство». В российской партии не конкретизируют, какими будут пенсионные выплаты на оккупированных территориях. Указывают лишь, что получение выплат будет «упрощенным». Об условиях получения пенсий также пока ничего не говорят. В частности, не указано, каким должно быть гражданство жителей оккупированных территорий для получения таких выплат.  

«Будет действовать специальный подход к реализации права на выплаты и поддержку. И в рамках это специального подхода, который позволяет в упрощенном порядке получать эту помощь с учетом трудностей и особенностей территорий, люди смогут в полном объеме получать все меры поддержки», — заявила глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

В начале июня на территориях, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР», начал работать российский банк «Промсвязьбанк», который является основным кредитором оборонно-промышленного сектора России и обслуживая 70% гособоронзаказа. В феврале нынешнего года США ввели против него санкции: банк не сможет вести бизнес в Штатах, а все его активы в юрисдикции страны заморожены. Санкции также ввели Великобритания и ЕС. Украина ввела санкции против банка государства-агрессора в 2019 году.

В середине августа группировка «ДНР» установила размер минимальной пенсии на уровне десяти тысяч рублей.

12 октября группировки «ДНР» и «ЛНР» заявили, что жители подконтрольных им территорий должны получить СНИЛС до нового года.

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