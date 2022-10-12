У Росії заявили про «спеціальний підхід» до виплати пенсій в окупації

На тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської та Запорізької та Херсонської областей планують заснувати спецкомісію з підтвердження стажу та пенсійних прав, повідомляють у прес-службі партії країни-окупанта «Єдина Росія».



Повідомляється, що спецкомісія має розпочати роботу з 1 січня 2023 року.



Таким чином, окупаційні адміністрації хочуть «інтегрувати пенсійне законодавство». У російській партії не конкретизують, якими будуть пенсійні виплати на окупованих територіях. Вказують лише, що отримання виплат буде спрощеним. Про умови отримання пенсій також поки що нічого не говорять. Зокрема, не зазначено, яким має бути громадянство мешканців окупованих територій для отримання таких виплат.



«Діятиме спеціальний підхід до реалізації права на виплати та підтримку. І в рамках цього спеціального підходу, який дозволяє у спрощеному порядку отримувати цю допомогу з урахуванням труднощів та особливостей територій, люди зможуть у повному обсязі отримувати всі заходи підтримки», — заявила голова партійного штабу з гуманітарного співробітництва Ганна Кузнєцова.

На початку червня на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР», почав працювати російський банк «Промзв'язокбанк», який є основним кредитором оборонно-промислового сектора Росії та обслуговує 70% держоборонзамовлення. У лютому цього року США запровадили проти нього санкції: банк не зможе вести бізнес у Штатах, а всі його активи в юрисдикції країни заморожені. Санкції також запровадили Велика Британія та ЄС. Україна ввела санкції проти банку держави-агресора у 2019 році.



У середині серпня угруповання "ДНР" встановило розмір мінімальної пенсії на рівні десяти тисяч рублів.



12 жовтня угруповання «ДНР» та «ЛНР» заявили , що мешканці підконтрольних їм територій мають отримати СНІЛЗ до нового року.