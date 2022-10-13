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В ВСУ рассказали о настроениях армии РФ на оккупированной части Юга Украины

13 октября 2022, 14:49

В ВСУ рассказали о настроениях армии РФ на оккупированной части Юга Украины

Российские военные в захваченных ими населенных пунктах юга Украины массово обсуждают сдачу в плен ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«У нас есть такая информация, что в их подразделениях проходят небольшие совещания, чтобы обсудить возможности и перспективы перехода в обменный фонд целыми подразделениями, потому что свежемобилизованные, из которых компонуют эти подразделения, они морально и физически абсолютно не готовы к передовой. Они не имеют подготовки, даже не все имеют личное оружие, у них есть случаи, когда один автомат на двоих, и они находятся в таком состоянии на передовой и ищут способы перейти в обменный фонд», - сказала она.

7 октября руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что количество освобожденных украинскими военными территорий Херсонской области увеличилось до 500 квадратных километров.

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