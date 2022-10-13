У ЗСУ розповіли про настрої армії РФ на окупованій частині Півдня України

Російські військові у захоплених ними населених пунктах півдня України масово обговорюють здачу в полон ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного прес-центру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



«У нас є така інформація, що у їхніх підрозділах проходять невеликі наради, на яких обговорюють можливості та перспективи переходу в обмінний фонд цілими підрозділами, бо свіжомобілізовані, з яких компонують ці підрозділи, вони морально та фізично абсолютно не готові до передової. Вони не мають підготовки, навіть не всі мають особисту зброю, є випадки, коли один автомат на двох, і вони знаходяться в такому стані на передовій і шукають способи перейти в обмінний фонд», - сказала вона.

7 жовтня керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що кількість звільнених українськими військовими територій Херсонської області збільшилася до 500 квадратних кілометрів.