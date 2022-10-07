ВСУ освободили от оккупантов 500 квадратных километров Херсонщины

Количество освобожденных украинскими военными территорий Херсонской области увеличилось до 500 квадратных километров. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.



«Контрнаступление продвигается, и наше углубление в разных направлениях продолжается. Освобожденные территории выросли от 400 до 500 квадратных километров, и этот процесс продолжается», — сказала Гуменюк.



По ее словам, освобождены 29 населенных пунктов, 11 из которых военные назвали.



Также Гуменюк отметила, что на деоккупированных территориях уже начинается повседневная работа. Правоохранители собирают информацию о том, как люди жили в оккупации, в том числе чтобы пополнить доказательную базу и зафиксировать действия оккупантов. Доказательства будут переданы в соответствующие международные правовые инстанции.

Напомним, ранее сообщалось, что от оккупантов освобождены 400 квадратных километров территорий Херсонской области.



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