В освобожденном от оккупантов Святогорске заработала «Укрпочта»

В освобожденном от российских оккупационных войск Святогорске работает отделение «Укрпочты». Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.
Люди получают пенсии и социальные выплаты.
«Подвозим гуманитарную помощь — постепенно возвращаем освобожденный город к жизни… У всех жителей Святогорска есть возможность бесплатно эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Призываю всех воспользоваться этой возможностью: зима будет холодной и долгой», — отметил руководитель ОВА Павел Кириленко.
Напомним, в Святогорске начал работать банкомат «Ощадбанка».