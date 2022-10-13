В освобожденном от оккупантов Святогорске заработала «Укрпочта»

Святогорск. Скриншот

В освобожденном от российских оккупационных войск Святогорске работает отделение «Укрпочты». Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



Люди получают пенсии и социальные выплаты.



«Подвозим гуманитарную помощь — постепенно возвращаем освобожденный город к жизни… У всех жителей Святогорска есть возможность бесплатно эвакуироваться в более безопасные регионы Украины. Призываю всех воспользоваться этой возможностью: зима будет холодной и долгой», — отметил руководитель ОВА Павел Кириленко.







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Напомним, в Святогорске начал работать банкомат «Ощадбанка».